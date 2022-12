Adam Pearce aclara que Bobby Lashley no está despedido

En el reciente Monday Night Raw, Bobby Lashley se enfrentó a Seth Rollins en un combate para determinar al nuevo contendiente al Campeonato de Estados Unidos de Austin Theory después de que ambos perdieran ante él en Survivor Series WarGames. La victoria fue para «El Visionario», pero al «Todopoderoso» no le gustó para nada e increpó y golpeó al árbitro, por considerar que lo había perjudicado. Ante esa situación, entró en escena Adam Pearce, quien luego de ser empujado por el luchador, lo despidió de Raw, considerando que ya lo había advertido hace una semana.

A pesar de que momentos después de la conclusión del programa Bobby Lashley dejó el edificio sin decir una palabra, las horas pasaron y las tensiones se calmaron, a tal punto que Adam Pierce recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar que Lashley ya no está despedido, pero aclaró que sí enfrentará repercusiones por sus acciones.

My official statement regarding Bobby Lashley and the end of Monday Night Raw last night. #WWERaw @wwe @fightbobby pic.twitter.com/neW8Ozi8x4

— Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) December 13, 2022