Adam Page y Swerve Strickland enviaron fuerte mensaje a The Opps

Esta noche en AEW Dynamite, The Opps realizó una celebración porque Samoa Joe es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW. Joe le dijo a Tony Schiavone que no arruinara su noche y se saliera del ring, pero, de la nada, Swerve Strickland y el exmonarca, «Hangman» Adam Page, aparecieron para calentar la noche.

Y aunque traían cadenas en mano, Joe dijo que la celebración seguía y varios miembros de The Opps Dojo aparecieron en el ring para rodearlo y evitar la entrada de Hangman y Swerve.

► Momento clave

Joe dijo que todo salió acorde al plan en el PPV AEW Full Gear 2025 y presentó a Hook, a quien abrazó y le dijo que era el mejor luchador de segunda generación de la historia.

Swerve y Hangman se cansaron y se metieron al ring, en donde los alumnos de The Opps sirvieron como carnada y fueron ahorcados con las cadenas y recibieron powerbombs.

► ¿Y ahora qué?

Pues «Hangman» Adam Page y Swerve Strickland seguramente quieren recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW que ahroa tiene Samoa Joe.

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

