Adam Page y MJF siguen lanzando poderosos mensajes

La última edición de AEW arrancó con una tensa atmósfera en el recinto, con la llegada de una ambulancia, que dejó claro el mensaje de que, al final de la noche, alguien necesitaría de su servicio. Esta imagen presagiaba la intensidad que marcaría el show, y la causa de todo parecía ser la creciente rivalidad entre «Hangman» Adam Page y MJF.

El show comenzó con un combate entre Hangman Adam Page y Aaron Solo. Solo intentó hacerle frente a un Page decidido, con patadas y agresividad al inicio del enfrentamiento, pero la respuesta del ex campeón no se hizo esperar. Con un control total del combate, Adam Page aplicó su movida final y se llevó la victoria sin dificultades.

Después de la victoria, Adam Page no tardó en bajar del ring, buscando un micrófono y una silla. Sin previo aviso, se sentó en el centro del cuadrilátero y comenzó a desahogarse. «Hay tres cosas que odio», expresó con firmeza, «y una de ellas es MJF». Una declaración que solo avivó las llamas de su ya enconada rivalidad. Page, desafiante, afirmó que no se movería del ring hasta que MJF apareciera frente a él.

La música de Max arrancó, y este hizo su entrada con una sonrisa desafiante, mostrándose completamente despreocupado. Con sus manos manchadas de lo que parecía sangre, MJF no tuvo reparos en burlarse de su oponente. “Estás loco si piensas que voy a subir al ring contigo. No sé si en Revolution siquiera podré enfrentarme a ti”, declaró, dejando claro su desprecio por Page. Aún más hiriente fue su comentario sobre un supuesto “amiguito” de Hangman, justo antes de retirarse del ring.

Hangman Adam Page is a man on a mission as he checks in on Christopher Daniels while keeping his sights set on MJF!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & Max#HangmanAdamPage | @facdaniels pic.twitter.com/kcTgLgMoMf

— All Elite Wrestling (@AEW) February 27, 2025