Adam Page y Christian derrotaron a Jay White y Juice Robinson

La rivalidad entre ‘Hangman’ Adam Page y Jay White renació cuando se enfrentaron el pasado mes de julio en el torneo Owen Hart, donde Hangman avanzó con una polémica victoria.

En su retorno al ring, el 2 de octubre, White interrumpió un ataque de Hangman contra Juice Robinson, así que unos días después, Hangman interfirió para costarle la victoria a Jay White en su lucha contra Christian Cage, aumentando las tensiones entre ambos. De este modo, se pactó que Jay White y Juice Robinson se enfrenten a Hangman Page y Christian Cage en una contienda de parejas.

Pese a la alianza, las ganas de protagonismo de Page y Christian causó fricciones entre ambos, aunque eso no impidió que pudieran dominar el encuentro.

Sin embargo, Nick Wayn estuvo interviniendo durante el encuentro, hasta que Hook apareció para llevárselo y dejarlo fuera de combate, emparejando un poco las acciones.

De esta forma, ambos equipos comenzaron a tener momentos de control, buscando llevarse el encuentro a como diera lugar, incluso usando algunas artimañas.

Tras varios ataques de ambos lados, Shayna Wayne y Kip Sabian intervinieron y tras un golpe en la cabeza de este último, Adam Page se llevó el combate.

Al final, pese a la victoria, Page parece no haber quedado nada contento con las intervenciones.

Christian Cage’s Ironclad Contract and new «son» helps he and Hangman Adam Page get the win on #AEWDynamite

