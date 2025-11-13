Adam Page venció a Powehouse Hobss en AEW Dynamite: Blood & Guts

Hangman Adam Page superó a Powerhouse Hobbs en un combate sin reglas que recorrió toda la arena. El “Cowboy” se impuso tras un momento espectacular que dejó chispas volando.

Desde el inicio, Hobbs centró su ofensiva en el abdomen de Page, castigando la zona vendada y lanzándolo contra las barricadas. Page respondió con valentía, usando el entorno a su favor, incluyendo mesas, sillas y escaleras. En un punto clave, ambos combatientes llevaron la acción al público, donde se atacaron entre la multitud en medio de una atmósfera caótica.

► Momentos claves entre Hangman Adam Page y Powerhouse Hobbs

El clímax llegó cuando Hangman se quitó una bota y corrió hacia Hobbs para golpearlo, haciéndolo caer sobre una mesa con material eléctrico, generando una explosión de chispas. Con el humo aún en el aire, Page lo cubrió para lograr la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Samoa Joe y Katsuyori Shibata aparecieron para atacarlo brutalmente, pero Eddie Kingston y Hook intervinieron para equilibrar la situación.

Tras el ataque, Page tomó el micrófono y desafió a Samoa Joe a un combate en jaula para AEW Full Gear, duelo que fue confirmado.