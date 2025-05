Adam Page rompe a llorar tras AEW Double or Nothing

El ahora ganador de la Copa Owen Hart 2025, «Hangman» Adam Page no pudo contener las lágrimas cuando terminó Double or Nothing. El exCampeón Mundial AEW venció a Will Ospreay en la final del torneo y tiene en sus manos la oportunidad de recuperar el título máximo enfrentando a Jon Moxley en All In: Texas.

Luego de su triunfo, él fue también uno de los protagonistas de la conferencia de medios posterior al evento de pago por visión y allí se mostó tremendamente emocionado mientras explicaba lo mucho que significa para él esta victoria, ganar el cinturón y también estar nuevamente ante la posibilidad de recuperar el trono:

Tears streamed down Hangman Page’s face as he reflected on the grueling journey of the past two years, the immense effort required to return to where he is now with Tony Khan beside him.❤️📷#AEW #AEWDoN pic.twitter.com/VSxTWRseQz

— WrestleBrock (@WrestleBrock) May 26, 2025