Adam Page revela el origen de su apodo «Hangman»

Camino a la brutal lucha Blood and Guts que disputará en el próximo Dynamite, el actual Campeón Mundial AEW «Hangman» Adam Page cuenta cosas interesantes tales como el origen de su apodo o cuánto supo que podía emprender una carrera en la lucha libre profesional.

► El apodo «Hangman»

“Me uní a un grupo en Japón llamado Bullet Club. Había un tipo allí llamado Luke Gallows. Él estaba a punto de irse y yo estaba llegando.

Me dijeron: ‘Ahora eres Hangman’. Yo respondí: ‘Voy a Japón’, y ellos dijeron: ‘Si vas a ser Hangman…’ y yo dije: ‘Vale, claro, sí, seré Hangman’.

Así que terminé asfixiando a algunos tipos; eso era lo que solía hacer en el ring durante un tiempo. Incluso recientemente, para ganar este campeonato, tuve que hacerlo.”

► Una carrera en la lucha libre

“Empecé a luchar, vaya… tenía unos 10 años, en el trampolín de mi casa, creo. Comencé a entrenar en un ring de lucha libre real cuando tenía 15. Viajaba por todo Carolina del Norte, haciendo pequeños shows independientes; empecé a luchar profesionalmente cuando tenía 16.

Fui a la universidad, a Virginia Tech, terminé mis estudios allí, volví a casa, conseguí un trabajo en el instituto (escuela secundaria) y seguía luchando cada fin de semana.

En algún momento, cuando llevaba unos cinco años enseñando, empecé a ganar dinero de verdad con la lucha libre, lo cual era algo poco común. Entonces pensé: ‘Creo que puedo hacer una carrera de esto’, y desde entonces lo he logrado.”