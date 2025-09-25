Adam Page retiene el Campeoanto AEW ante Lee Moriaty

Hangman Adam Page salió con el brazo en alto y con su Campeonato Mundial de AEW intacto, luego de imponerse a Lee Moriarty, quien respondió a un reto abierto y ofreció una de sus actuaciones más sólidas en la empresa.

El combate inició con un intercambio técnico a ras de lona, en el que ninguno de los dos gladiadores logró sacar una ventaja clara. La intensidad aumentó cuando Page conectó un Big Boot que inclinó la balanza momentáneamente a su favor. Sin embargo, al regreso de la pausa televisiva, Moriarty tomó el control tras un vuelo desde la tercera cuerda que estuvo cerca de darle la victoria.

Page reaccionó con una ráfaga de lariats y un suplex cruzado, pero Moriarty resistió e incluso sorprendió con un stunner seguido de su clásica llave Black Widow. El campeón logró zafarse y, aunque Lee intentó un candado al cuello para sellar la sorpresa, Hangman resistió la presión y contraatacó con un potente lariat. Acto seguido, remató con su Dead Eye para obtener la cuenta de tres para retener el Campeonato Mundial AEW.

Hangman Adam Page defeated Lee Moriarty to retain the AEW Men’s World Championship! Ver fun match!#AEWDynamite #AEWpic.twitter.com/KDDy2upC8E — Pep S. Caro ペップ・S・カロ (@ElPep23) September 25, 2025

►¿Qué viene para Adam Page?

Con este triunfo, Hangman Adam Page mantiene el cetro mundial y continúa consolidando su reinado, esperando un nuevo retador. Mientras que Moriarty dejó una grata impresión que podría colocarlo en la mira para futuras oportunidades, pues además es el Campeón Pure de ROH.