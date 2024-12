¿Adam Page lanza una pulla a Logan Paul?

A principios de 2024 se estuvo hablando brevemente de si Logan Paul tomaba nota del «Hangman» Adam Page para desarrollar su estilo de combate en WWE. Sin ninguna controversia, aquello de «robar movimientos» nunca tuvo ningún sentido. Además de que el luchador de AEW es un modelo a seguir fantástico para cualquiera.

Logan Paul's favorite wrestler is 100% Hangman Adam Page. Can't blame him.

Learning from the best.

► ¿Una pulla?

El ex campeón estadounidense nunca lo confirmó pero parece que el ex campeón mundial sí cree que aprendió de él. Vayamos por partes. Unos días atrás, «The Maverick» parecía bromear acerca de no volver a luchar cuando le preguntaban por la posibilidad de hacerlo en WrestleMania 41:

«Hermano, estoy retirado. Soy padre».

Y ahora Adam publica lo siguiente en redes sociales en lo que parece una respuesta a estas palabras atendiendo a que si realmente Logan ha colgado las botas quizá otra celebridad que necesitará de un arsenal de movimientos vaya a tomar su sitio en la compañía. Puede que sea darle demasiadas vueltas.

«Espero que la próxima persona a la que le den la mitad de mi set de movimientos al menos sea algo cool.»

i hope the next person they give half my moveset to is at least kinda cool — HANGMAN PAGE (@hangmanpage.bsky.social) 12 de diciembre de 2024, 18:22

► Buscando el título

Mientras Logan Paul dice estar retirado, Adam Page va en busca de intentar recuperar el título mundial de la casa Élite. Recientemente se anunció de manera oficial que él será uno de los protagonistas del combate Fatal 4-Way titular que se disputará en Worlds End, el último evento de pago por visión de la empresa en 2024.

Veamos cómo luce el cartel a falta de dos semanas:

CAMPEONATO MUNDIAL DE AEW : Jon Moxley (c) vs. Orange Cassidy vs. «Hangman» Adam Page vs. Jay White

: Jon Moxley (c) vs. Orange Cassidy vs. «Hangman» Adam Page vs. Jay White FINAL DEL CONTINENTA CLASSIC : Ganador de la Gold League vs. Ganador de la Blue League

: Ganador de la Gold League vs. Ganador de la Blue League FINAL DE LA GOLD LEAGUE DEL CONTINENTAL CLASSIC

FINAL DE LA BLUE LUEAGUE DEL CONTINENTA CLASSIC

DIAMOND RING: MJF (c) vs. Adam Cole