Adam Page humilla a Max Caster en su propio reto abierto

La arrogancia de Max Caster le costó caro en su más reciente aparición en Dynamite, cuando lanzó un reto abierto para demostrar que era el mejor luchador vivo. Confiado y jactándose de haber sido la mente maestra de The Acclaimed, Caster se pavoneó en el ring, convencido de su superioridad. Sin embargo, la respuesta a su desafío llegó con fuerza descomunal: ‘Hangman’ Adam Page.

