¿Adam Page estará en desventaja en Forbidden Door?

Antes de Forbidden Door, «Hangman» Adam Page habla del desafío que le planteará MJF en su combate defendiendo el Campeonato Mundial AEW.

JJ: «Lo lograste, Hangman. Felicitaciones».

AP: «Gracias«.

JJ: «Sabes, eh… el reinado de nueve meses de Moxley como campeón. Tú… tú nos salvaste. Recuperaste el título. Sé que ese era tu principal objetivo en All In. Pero dime, ¿cumpliste todas las metas que te propusiste?«.

AP: «Todo lo que me propuse hacer en All In lo logré: liberar este campeonato del maletín, levantarlo sobre mi cabeza y mostrárselo al mundo entero. Ese era mi objetivo en All In. Pero sabía que las semanas, los meses y los años que seguirían… ahí es donde tenía que fijar la mirada. Y ahí es donde estamos esta noche».

JJ: «Sabes, Hangman, dejemos atrás All In. Y vaya, lo llamaré una noche mágica, no solo para ti, para mí y para los fans… sino, me atrevo a decir, para la promotora en su totalidad. Rescataste el campeonato. Pero ahora estamos aquí, camino a este domingo, Forbidden Door. Y mucha gente dice, y lo diré yo también, los expertos dicen, que tu punto débil son tus emociones. MJF sabe atacar eso directamente. ¿Qué piensas de la carta que vuelve a jugar?».

AP: «Es la carta que ha jugado desde el primer día. Es su única carta. Y no es la fruta fácil de alcanzar: es la fruta que ya cayó del árbol, golpeó el suelo y empezó a pudrirse. Eso es lo que él agarra. Y piensa que me va a provocar para que me descalifiquen y así ganar el campeonato. Eso no va a pasar. Claro, consiguió esta oportunidad titular sin siquiera usar su contrato».

JJ: «Y ese es el punto que quiero discutir, porque personalmente siento que te has puesto en desventaja. Él tiene la lucha titular este domingo… y además todavía guarda ese contrato en el bolsillo. ¿No crees que te pusiste en desventaja?«.

AP: «Lo que Max tiene es una póliza de seguro, y él es el tipo de persona que la necesita. Es alguien que no puede ir all in, alguien que no puede poner todas sus fichas sobre la mesa cuando realmente importa. Necesita ese seguro. Siempre lo ha necesitado, y lo tiene ahora. Pero después de lo que le voy a hacer en Forbidden Door, lo pensará dos veces antes de usar ese contrato».

JJ: «Sabes, Hangman, lo hemos hablado fuera de cámaras: el objetivo número uno que, en mi opinión, debes cumplir este domingo es mantener la cabeza en el juego. Eso es lo más importante para un campeón defensor. ¿Cómo vas a mantener la concentración?«.

AP: «Voy a mirar directamente a través de Max, como lo he hecho durante los últimos seis años«.

JJ: «Buena suerte«.

AP: «Gracias«.