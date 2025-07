Adam Page admite errores camino a AEW All In: Texas

AEW All In: Texas presentará el 12 de julio una oportunidad al «Hangman» Adam Page para que vuelva a ser el campeón mundial de All Elite Wrestling. La primera vez ostentó el título durante 197 días desde el 13 de noviembre de 2021 hasta el 29 de mayo de 2022, destronando a Kenny Omega y defendiendo ante grandes retadores como Bryan Danielson antes de caer a manos de CM Punk.

A falta de nueve días para luchar por el cinturón que hoy tiene Jon Moxley, el retador se expresa así en SHAK Wrestling:

“Sabes, sentía que había trabajado tan duro durante tanto tiempo para ganar el Campeonato Mundial, y esa era mi visión. Era en lo único que pensaba. Pero, supongo que no me tomé mucho tiempo para pensar en qué pasaría la mañana siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente. Ese es un desafío diferente. Hay una motivación distinta cuando alguien quiere ganar algo, en comparación con la que se necesita para sostenerlo y mantenerlo. Creo que esa es quizá la diferencia principal, y siento que esta vez, al volver a desafiar por el Campeonato Mundial, entiendo un poco mejor esa diferencia, habiendo estado allí antes. Así que, si llego a ganar en All In, tengo quizá un enfoque diferente esta vez.

“Por más que lo intenté durante, no sé… han sido tres años, supongo, y no había logrado llegar aquí. Este es nuestro show más grande en Estados Unidos, en toda Norteamérica, y voy a encabezar el cartel. Mi intención es ganar el Campeonato Mundial en él. Eso es por lo que he estado trabajando los últimos tres años desde que perdí el título. Y, para ser honesto, muchas veces pensé que eso ya se había acabado para mí, en cuanto a grandes oportunidades, grandes momentos. Y, bueno, mucho de eso dependía de mí, de quién era, de quién decidía ser, y la actitud que tenía en ese entonces no me llevó a este tipo de oportunidades, desafortunadamente. O, bueno, tal vez en este caso, afortunadamente. Porque ahora sí tengo la oportunidad y, de algún modo extraño, supongo que todo eso habrá valido la pena.

“A nivel personal, semana a semana, siento que en mi experiencia se mantiene viva mucha de la misma magia que tuvimos en esas primeras semanas y meses de la televisión de AEW… Esa sensación de querer trabajar juntos por un objetivo común. Hacer algo bueno, emocionante, nuevo, divertido, fresco. Sí, la trayectoria se ha sentido en ascenso, y estoy agradecido de seguir aquí y seguir siendo parte de eso.”