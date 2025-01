Adam Page con 18 años: «Te voy a decir quién soy»

«Hangman» Adam Page está buscando enfrentar al «Fallen Angel» Christopher Daniels en una lucha Texas Death en AEW. Durante el episodio de Collision del 11 de enero, el ex campeón mundial hizo una promo para intentar conseguir ese combate que tanto le gusta.

► Adam Page con 18 años

Si esta fue, por ahora, la última promo, en esta ocasión descubrimos (o recordamos) la primera, cuando Page tenía tan solo 18 años en 2010.

«‘Fallen Angel’ Christopher Daniels. Para aquellos que no conozcan a Chris, es considerado por muchos uno de los mejores, sino el mejor, luchador profesional de su generación. Daniels ha viajado por todo el mundo, ha ganado campeonatos en casi todas las compañías grandes que existen, si entras a Wikipedia y buscas pro wrestling vas a encontrar una imagen del ‘Fallen Angel’ Christopher Daniels. Pero, verás, Daniels, tú esto ya lo sabes, no necesitas que yo te lo diga. Lo que necesitas que te diga es quién soy yo. Chris, mi nombres es Adam Page y yo no he viajado por todo el planeta, tampoco he ganado títulos en cada empresa de renombre, pero te diré lo que sí he hecho. Tres años atrás comencé a entrenar aquí, en este mismo edificio, en Carolina del Norte, solo hace dos años que tuve mi primer combate, también en este lugar, y hace dos meses gané el Campeonato de Peso Completo de CWF aquí. Así que el 18 de septiembre no pienses que vas a venir a mi casa y me vas a quitar el título de peso completo. Porque, Chris, todo lo que he hecho en mi corta carrera ha sido por este cinturón, fin de semana tras fin de semana, no he dejado de trabajar por este campeonato y este campeonato significa todo para mí. Así que cuando estés encerrado en una jaula conmigo no vas a estar enfrentando a un chico que tiene la suerte de luchar contigo sino al campeón, a alguien que está peleando por todo lo que tiene, así que más te vale estar preparado porque yo lo estaré«.

Hangman Page cut the promo of the year on Christopher Daniels last night. I found the first promo Hanger ever cut on Daniels, when he was just 18 years old https://t.co/i4YXkUa2rR pic.twitter.com/CK511xrcdL — 🅰️🅾️ (@KXNGAO) January 12, 2025