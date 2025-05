Adam Page próximo Campeón Mundial: ¿Lo mejor para AEW?

Después de vencer a Will Ospreay en Double or Nothing, Adam Page va camino de desafiar a Jon Moxley por el Campeonato Mundial AEW en All In: Texas.

#AEWAllInTexas

Saturday, July 12

Arlington, TX

AEW World Championship

Jon Moxley vs Hangman Page

The 2025 @owen_foundation Men’s Cup winner Adam Page has earned an AEW World Championship match against AEW World Champion @JonMoxley at All In Texas on Saturday, July 12! pic.twitter.com/b8ezSOlWA1

