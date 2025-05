Adam Page: «AEW no existiría sin Being The Elite»

Muchas veces se ha hablado de qué momentos fueron fundamentales para el nacimiento de All Elite Wrestling. Desde que Kevin Owens presentara a Cody Rhodes a The Young Bucks cuando abandonó la WWE en 2014 hasta la celebración del evento independiente All In en 2018…

Ahora ponemos el foco en Being The Elite, la serie de YouTube que Matthew y Nicholas Jackson crearon contando las andanzas de la facción The Elite (ellos, Rhodes, Kenny Omega, Adam Page…) detrás de escena. Esto le dice «The Hangman» a Variety:

“Cuando empiezo a hablar de mi carrera y de lo que he vivido, no puedo hacerlo sin mencionar Being the Elite, lo que significó para la lucha libre, y cómo, en realidad, AEW no habría existido sin ello. Ese fue el verdadero vehículo que creó una conexión con los fans y dio inicio a un movimiento, a un seguimiento.

“Para mí, personalmente, BTE, en su totalidad, fue probablemente lo más divertido que he hecho en la lucha libre. Es difícil imaginarlo, pero al final del día, siempre será lo más divertido que he vivido en la lucha libre profesional, porque estos tipos son mis mejores amigos, personas con las que paso tanto o más tiempo cada semana que con mi propia familia.

“Todos amamos lo mismo. Todos somos personas creativas. Poder hacer eso juntos nunca se sintió como trabajo. Supongo que no era trabajo, pero tampoco se sentía como tal; siempre fue divertido. Y era algo que nos apasionaba. Muchas veces nos quedábamos despiertos hasta la madrugada. Para el episodio de Halloween en el crucero, no dormí durante un par de días tratando de hacerlo, y nunca fue una carga.

“Era como decir: ‘Vaya, no he dormido nada, he estado trabajando’, pero era algo tan divertido de hacer, un verdadero privilegio. Cuanto más tiempo pasaba, más empezábamos a ver los frutos de nuestro esfuerzo; hacíamos shows de Ring of Honor o de New Japan Pro Wrestling, y muchas veces se sentía como si el público estuviera ahí para ver BTE.

“El público era más grande, la audiencia era mayor, y al final eso terminó siendo All Elite Wrestling. Pero al mismo tiempo, tenías la sensación de que el simple hecho de estar bromeando, divirtiéndonos, estaba cambiando el panorama de la lucha libre, y de una forma muy positiva. Es algo increíble en lo que formar parte.”