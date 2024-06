Adam Copeland ya fue sometido a cirugía

Hay buenas noticias para los fans del reconocido Edge, ahora Adam Copeland en AEW. Y es que, a través de un video en su cuenta de Instagram, Copeland ya revelado que se sometió a cirugía de tibia.

Recordemos que Copeland se rompió la tibia de una de sus piernas tras lanzarse desde lo alto de la jaula con alambre de púas para caerle encima con un codazo a Malakai Black, esto, el pasado 26 de mayo en el PPV AEW Double or Nothing 2024.

► Adam Copeland ya pasó por el quirófano

Copeland se tomó unos días de más antes de ser intervenido quirúrgicamente, para poder estar en la fiesta de cumpleaños de una de sus hijas. Este martes por la mañana, Copeland sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video desde su hogar, donde anunció que había sido sometido a una cirugía en la tibia solo doce horas antes, es decir, el lunes en la noche.

En el video, Copeland, con un yeso en su pie izquierdo, se adentró en su gimnasio, cuya entrada ostentaba un cartel que decía Forbidden Door. En su mensaje, Copeland aclaró que, aunque no pudiera competir en el evento Forbidden Door contra un luchador de NJPW, atravesaría simbólicamente la puerta de su gimnasio para demostrar a sus fanáticos su capacidad poco después de la operación.

Con su perro a su lado, Copeland realizó ejercicios de plank utilizando una sola pierna, manteniendo en el aire su pie recién operado. Explicó que los agarres que usaba le ayudaban a no resbalar durante los ejercicios y, al final del video, confesó que empezaba a perder el aliento y sentirme inestable debido al esfuerzo de mantener el equilibrio. Esta tabla especial en la que Copeland hace plank fue diseñada por él y Christian Cage y está ya a la venta.

Pese a revelar su reciente cirugía, Copeland no ofreció detalles sobre cuándo podría regresar al ring. Dependiendo de la severidad de la fractura, la recuperación de una tibia rota puede llevar entre 4 y 6 meses, lo que sugiere que Copeland podría estar de vuelta entre octubre y diciembre. Esto implicaría que se perdería el esperado evento AEW All In en el mítico Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. Habrá que esperar a ver qué ocurre.