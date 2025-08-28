Adam Copeland y Christian enfrentarán a FTR en Canadá

Adam Copeland lanzó un reto contra FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) durante el más reciente episodio de AEW, con Christian Cage como acompañante de la Superestrella Clasificación R.

El más reciente episodio de AEW abrió con tensión máxima cuando FTR junto a Stokely arrancaron el show hablando desde el ring. Dax Harwood denunció ante el público y entre abucheos lo que considera una “injusticia” en el combate del pasado domingo, donde Brodido (Brody King & Bandido) se llevó el Campeonato Mundial en Parejas tras derrotar a The Hurt Syndicate (Bobby Lashley & Shelton Benjamin) y FTR.

Según Harwood, la polémica surge porque el “hombre ilegal” fue quien realizó la cuenta que definió el encuentro, situación que él considera incorrecta. Entre reclamos al árbitro Paul Turner, Dax le cuestionó su experiencia y le preguntó cómo se sentiría al llegar a su casa y admitir que fracasó “por culpa de un idiota”. Stoke, por su parte, no dudó en confrontar al árbitro directamente, generando un intercambio tenso que incluyó empujones dentro del ring.

La situación escaló de manera inesperada cuando Adam Copeland apareció en el ring y, segundos después, Christian Cage irrumpió para sorprender a Stokely con un Killswitch, desatando un verdadero caos. La acción continuó dentro y fuera del cuadrilátero, con personal de seguridad y árbitros intentando separar a los contendientes. Durante el altercado, Cage hizo comentarios personales hacia FTR, lo que Copeland frenó momentáneamente antes de permitir que continuara.

Al final del episodio, Adam Copeland lanzó oficialmente el reto para All Out el próximo 20 de septiembre: Copeland & Cage vs. FTR, en un combate que promete ser uno de los más intensos de la cartelera.