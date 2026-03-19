AEW Dynamite: Adam Copeland y Christian Cage van contra FTR en AEW Dynasty

Kazuchika Okada tildó de tontos a los Young Bucks por considerarlo como su familia. El Campeón Internacional AEW sólo tiene tratos ahora con la Don Callis Family, y con dos de sus miembros: Trent Beretta y Rocky Romero y se alió esta noche para enfrentar a los Bucks y al nuevo Campeón Nacional AEW, ‘Jungle’ Jack Perry.

► Momentos clave

Okada tuvo el primer relevo, que fue contra Perry, pero decidió irse hacia la esquina de los Bucks para dedicarles un insulto, como puede verse en la foto de arriba. Obviamente, los Bucks no se quedaron de brazos cruzados, y en cuanto tuvieron oportunidad se le fueron encima a Okada. A los pocos minutos, los consentidos habían ejecutado vuelos suicidas sobre sus rivales.

Sin embargo, los miembros de la Don Callis Family atraparon a Perry, a quien estuvieron castigando por turnos durante un buen rato. Finalmente pudo relevar con Nick después de impactarle un lariat a Okada. Matt ejecutó Northern Lights Suplex en serie a Romero y luego a Beretta. Okada escapó de la furia de los Bucks, quienes se lanzaron en codazos desde las cuerdas sobre los otros dos.

Beretta y Romero se defendieron con rodillazos. Los Bucks los atraparon con Sharpshooters. Okada entró, pero recibió un STF por parte de Perry.

Perry salió en tope sobre Beretta. Okada evitó que le aplicaran TK Driver los Bucks a Romero, quien luego le puso Sliced Bread a Nick.

Los Bucks y Perry evitaron martinetes y comenzó la Superkick Party. BTE Trigger para Romero… El remate, un Shining Wizard de Perry

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, los Bucks se quedaron solos en el ring, diciendo que se sienten avergonzados por haber perdido el domingo ante FTR, a pesar de que llevaron a su familia y estaban en casa.

Pero están dispuestos a volver a la cima: «No hay ningún equipo que pueda impedir que tengamos el título por cuarta ocasión».

Quienes llegaron en ese momento fueron Adam Copeland y Christian Cage. Les dijeron que los respetan, que su lucha del domingo fue una de las mejores que han visto. Ellos también tienen problemas con FTR, pues no sólo traicionaron a Copeland, sino que atacaron a su esposa Beth.

«La manera de rectificar esto no es romperles la cara, sino quitarles lo que es más importante hasta que su familia, quitarle el Campeonato de Parejas AEW. Estamos aquí porque queremos que nos escuchen: En Dynasty iremos contra FTR por el título».

Cage añadió que con esa lucha probarán no sólo que son el mejor equipo de su generación, sino también de la generación de los Bucks.

FTR llegaron, los consentidos los despacharon de inmediato. Pero los Bucks no quedaron muy conformes.