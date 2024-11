Adam Copeland y Christian Cage: De la vergüenza a Pure Plank

Los mejores amigos e iconos de la lucha libre profesional Adam Copeland y Christian Cage crearon Pure Plank, una máquina para facilitar hacer ejercicio en casa. Los dos fueron entrevistados recientemente en Forbes y dieron muchos detalles acerca de sus vidas actuales y la idea que tuvieron no solo para sí mismos sino para las personas que quieran estar en forma.

► La creación de Pure Plank

AC: “Todo se trata de la gestión del tiempo ahora. Llego, trabajo duro y me voy. Construir mi gimnasio en casa ha ayudado enormemente. La paternidad también tuvo mucho que ver con ello. Tener un gimnasio en casa me deja el tiempo para ser papá. Para ser esposo. Para ser un luchador. Para ser escritor. Para ser emprendedor. Mi vida ha cambiado exponencialmente para mejor después de convertirme en padre. Pero tienes que gestionar tu tiempo de manera diligente. Tu vida cambia cuando eres padre para siempre de la mejor manera posible. Todo se convierte en (tus hijos), especialmente cuando son bebés, así que encuentras formas creativas de hacer ejercicio.”

CC: “A medida que tus hijos crecen y van a la escuela, es mucho más fácil encajar los entrenamientos. Lo genial es que a los 11, a mi hija le gusta venir al gimnasio conmigo, y eso nos da una forma diferente de vincularnos. Para mí, es esencial inculcar la importancia del fitness y la salud desde una edad temprana».

AC: “Ir al gimnasio es parte de mi trabajo. Eso también significa que quiero entrar, maximizar mi tiempo y salir. En un gimnasio público, eso no suele ser el caso muchas veces. Con Pure Plank, solo necesito apartar cinco minutos. Casi en cualquier lugar. Eso siempre es posible.”

CC: “Creo que Pure Plank encaja en cualquier gimnasio, ya sea en casa o fuera porque no es una pieza de equipo intimidante. Debería encajar en casi cualquier régimen de ejercicios para cualquiera que quiera mantener o mejorar la fuerza del core. Incluso unos minutos al día pueden ayudar enormemente a una persona con la fuerza de su core.”

AC: “Siempre he comenzado mis entrenamientos con movimientos de core, desde el primer día a los 15 años. Eso eleva mi ritmo cardíaco, sudo, y ya estoy listo para levantar pesas, habiendo logrado lo que considero la parte más importante de mi entrenamiento.”

CC: “Creo que es genial tener variedad. Yo no hacía mucho trabajo de core antes de la pandemia. Cuando comencé a hacer planks, ni siquiera podía aguantar un plank por 30 segundos y fue vergonzoso. Se supone que soy un atleta de alto nivel y no podía sostener un plank ni por un minuto. Tuve la idea de Pure Plank después de construir un pequeño gimnasio en mi garaje que me diera unas opciones mínimas para ejercitarme. Entonces me obsesioné con el planking y la fuerza del core. Poco después vi cómo mi cuerpo empezaba a transformarse a los 47 años, como nunca lo había visto ni sentido antes. Sentí que tenía que haber una manera de poner a las personas en la posición correcta de inmediato y darles una mejor oportunidad de mantener el ejercicio sin tener que reajustarse; ahí fue donde surgió la idea de los manillares—y así nació Pure Plank.”