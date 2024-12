Adam Copeland volvería a AEW muy pronto

Aunque inicialmente reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que el regreso al ring del legendario Adam Copeland se daría finalizando el primer trimestre del 2025, debido a que tendría unos importantes compromisos actorales, todo parece indicar que su retorno a AEW se adelantará.

Y es que, según ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, el ex Campeón TNT volverá a aparecer en AEW en el primer episodios de Dynamie del 2025.

► Así se daría el retorno al ring de Adam Copeland en 2025

La primera función de Dynamite del otro año se realizará desde Asheville, North Carolina, la ciudad en donde viven tanto Dax Harwood como Cash Wheeler.

Precisamente, en el pasado Dynamite, FTR dijeron que iban a estar el primero de enero de 2025 en el show televisivo de AEW, y que no iban a llegar solos. Recordemos que Copeland se rompió la tibia en el PPV Double or Nothing, en mayo de 2024, cuando se lanzó desde lo alto de la jaula y cayó mal.

Tuvo que ser operado y fuentes le han dicho a Fightful Select que ya está listo para volver a aparecer en las pantallas televisivas de AEW, y por qué no, tener acción en el ring nuevamente.