¿Adam Copeland se despidió de AEW?

Durante la reciente edición de AEW Dynamite, Adam Copeland puso en suspenso a los fans tras su segmento pregrabado en AEW con Christian Cage, donde admitió que el impacto de la lucha libre lo había dejado inseguro sobre su futuro. Muchos pensaron que era el comienzo de una despedida definitiva, o incluso especularon con su regreso a la WWE para una última etapa.

► Adam Copeland estará en Hollywood por un tiempo

A raíz del segmento entre «Cope» en Dynamite, surgieron las especulaciones en redes sociales en torno a que supuestamente su contrato con AEW finalizaría en octubre de este año y estaría disponible para un último combate contra John Cena, quien se retirará en diciembre próximo. Sin embargo, esto está lejos de la realidad puesto que «The Rated R Superstar» tiene contrato hasta octubre del próximo año, asumiendo que no haya extensión alguna (firmó en el 2023).

Sin embargo, lo que sí es seguro es que Adam Copeland se ausentará un tiempo de las pantallas, y según un informe reciente de PWInsider, Copeland fue descartado de la televisión porque está grabando la última temporada de Percy Jackson para Disney+. La estrella de AEW ha interpretado a Ares durante las últimas dos temporadas y repetirá el personaje para el final de la serie.

Esto explica la emotiva despedida en Dynamite, bajo el argumento de que había puesto a su esposa Beth en peligro durante su combate en All Out; sin embargo, esto también le dará un tiempo fuera de AEW mientras cumple con sus compromisos en Hollywood, donde continuará con su carrera como actor.