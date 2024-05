Adam Copeland revela por qué dejó WWE por AEW

La ex Superestrella WWE conocida como Edge, y ahora gran figura y luchador de AEW bajo su nombre real de Adam Copeland, habló recientemente de por qué motivo decidió dejar WWE y llegar a AEW. Lo hizo en una reciente edición del video podcast AEW Unrestricted. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Adam Copeland recuerda su salida de WWE y su llegada a AEW

«Tuve una lucha que amé con Sheamus en mi ciudad natal, mi última lucha con la WWE. Aproximadamente a la mitad de esa lucha, pensé: ‘Esto podría ser todo…’ Pero sabía que necesitaba alejarme de las emociones de la noche, sentarme cuando llegara a casa, ponerme mi camisa de franela y simplemente sentarme en mi mecedora y pensar.

«Tomar una taza de café, sentarme con mis hijas y simplemente decir: ‘¿Qué piensan? ¿Qué debería hacer papá?’ Y lo que dije en el promo era cierto, ellos dijeron: ‘Ve con el tío Jay [Christian Cage] y diviértete.’ No es que no me estuviera divirtiendo, pero realmente sentía que podía ayudar más con AEW y que me permitirían ayudar más».

«Quería estar más involucrado, a diferencia de las apariciones esporádicas que había estado haciendo bajo la WWE. De esa manera, podría hacer una mayor diferencia al ayudar a los talentos más jóvenes a abrirse paso y devolver algo a la industria. Por encima de todo, creo que fue eso, simplemente mirar la totalidad de la industria y pensar, ‘¿Dónde siento que podría posiblemente ayudar más o me darían la oportunidad de ayudar más?’ Y fue AEW».



«También, las posibles luchas por primera vez que AEW tenía en comparación con la WWE, había emoción hacia la idea de trabajar junto a Kenny Omega, Kazuchika Okada, Samoa Joe y «Hangman» Adam Page, por nombrar algunos».

«Todas estas personas con las que nunca he trabajado, nunca he luchado, y era casi todo el mundo, como el 98% del roster. Eso es increíble. Jon Moxley y yo nunca nos hemos enfrentado… Oh hombre, estoy deseando eso… FTR, The Young Bucks, como Claudio Castagnoli y yo nunca hemos estado juntos en un ring… Incluso Bryan Danielson y yo solo hemos tenido una lucha individual. Fue como de cuatro minutos, y luego tuvimos una triple amenaza y eso es todo. Nunca tuvimos un uno a uno adecuado, puedes seguir la lista. Es solo nombre tras nombre tras nombre tras nombre».

«Necesito tener desafíos y emoción. Señalé mi notable regreso a la lucha después de una cirugía de fusión triple en mi cuello y esos desafíos me impulsan hacia adelante. Como Gran Campeón Slam, sentí que había hecho todo lo posible con la WWE, y tuve la misma sensación de la compañía».

«Había solo tanto que hacer con la WWE y siento que lo había hecho todo. Siento que ambos sentimos eso. Simplemente era el momento… De mirar esta nueva compañía, esta emocionante compañía. Y miraba y estaba emocionado. Como hombre, sería divertido llegar allí. Sería muy divertido. Y luego tenía amigos allí y hablaba con ellos que decían: ‘Te divertirías mucho’, y honestamente en esta etapa de la vida, tengo 50 años. Si no es divertido, no lo haré».