Adam Copeland no defenderá el Campeonato TNT en AEW Dynasty

Tuvo que dejarse la piel y perder a un amigo, pero con su victoria sobre Christian Cage en el episodio de AEW Dynamite del pasado día 20, Adam Copeland consiguió conquistar el Campeonato TNT, su primer título como «All Elite».

Minutos después de coronarse, Copeland ya dejó claro que quiere ser un monarca muy activo, anunciando retos abiertos todas las semanas que AEW le permita. Y ayer, en Collision, protagonizó su primera defensa, ante Matt Cardona.

Aunque lo destacable vino en el poscombate, cuando The House Of Black atacaron al otrora Edge, quien afortunadamente fue ayudado por Mark Briscoe y Eddie Kingston. Y lejos de rehusar el conflicto, los técnicos lanzaron el reto: lucha de tríos para el PPV Dynasty.

Confirmada por AEW, resulta interesante que Copeland no vaya a defender el Campeonato TNT en una cita de peso como Dynasty, si bien encaja con la naturaleza televisiva de la presea. Podríamos esperar entonces que Copeland sólo la pusiera sobre la mesa en Dynamite, Rampage o Collision.

Suma nuevo punto el cartel de AEW Dynasty, show que se celebrará el próximo 21 de abril desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU). Así luce a día de hoy.

After coming face to face with the #HouseOfBlack earlier tonight, Adam Copeland, Mark Briscoe and Eddie Kingston lay out a challenge for #AEWDynasty!



