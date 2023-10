Adam Copeland: «En WWE no están enfadados»

Algunos dicen que fue el secreto peor guardado de AEW, pero otras contrataciones hechas por la empresa resultaron menos sorpresivas; recordemos la de CM Punk. En cualquier caso, Adam Copeland supone un gran añadido para el producto Élite, y si bien no puede considerarse apuesta de futuro, les dará rédito inmediato.

Como comentamos, menos de dos semanas después de dejarse ver por primera vez en AEW, el otrora Edge competirá directamente contra WWE, cuando Dynamite presente el próximo martes su «Title Tuesday» a la misma hora que NXT, marca que prepara un menú estelar con la presencia, entre otras figuras, de John Cena. Y es que, después de todo, recientemente WWE reconoció a AEW como competencia.

Un cambio de aires relatado así por «The Rated-R Superstar» días atrás, en pos de aclarar que no dejó WWE a causa de conflicto alguno.

«[…] Pero primero y ante todo, quiero abordar mis 25 años en WWE. Amo a WWE y aprecio todo lo que la empresa hizo por mí. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Me pusieron en el mapa, me brindaron oportunidades increíbles y, a través del trabajo duro de ambas partes, he tenido una vida maravillosa. Incluso WWE me ayudó a conocer a la mujer con la que comenzaría mi familia. A veces, las relaciones simplemente se desgastan y siento que WWE y yo hemos crecido de manera diferente.Quería hacer más. Ellos no tenían mucho más para que hiciera. Así de simple. Y está bien. Seguiré viendo y apoyando a todos mis amigos allí».