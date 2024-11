Adam Copeland, con el alta médica para volver a AEW

El miembro del Salón de la Fama WWE, Adam Copeland, más conocido como Edge, ya está listo para volver al ring. Así lo reveló recientemente Copeland en una reciente entrevista con AMNY. Estas fueron sus palabras:

“Se siente bien, ya sabes, aunque aún no ha recuperado toda su fuerza. La explosión no está ahí, y la movilidad completa tampoco ha regresado todavía. Pude entrar al ring y moverme un poco, solo para ver cómo está. Sentí algunas deficiencias; todavía no está al nivel que debería, pero está en la dirección correcta”.

► Adam Copeland ya tiene casi todo para volver al ring con AEW

Pues bien, hay ahora una importante actualización de su caso: Copeland no volverá al ring de AEW, al menos, hasta enero o febrero de 2025, todo porque tiene un proyecto actoral. Así lo reveló Mike Johnson de Pro Wrestling Insider.

Mike Johnson de Pro Wrestling Insider reporta que el retorno de Copeland a AEW no se dará sino hasta enero o febrero de 2025, cuando haya acabado de grabar tanto la segunda temporada de Percy Jackson and The Olympians de Disney. Copeland se rompió la tibia hace unos mese durante una lucha, cuando saltó desde lo alto de la jaula. Tuvo que ser sometido a cirugía.

Copeland ha revelado también que espera que su estilo de luchar evolucione y no volver a meterse en situaciones que pongan en riesgo su integridad física.