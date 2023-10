Todos saben que Adam Copeland va a entrar al escenario cuando suena ‘Metalingus’ de Alter Bridge. Pero esto no siempre ha sido así. De 2001 to 2004, usaba ‘Never Gonna Stop’ de Rob Zombie como la canción que lo presentaba al público. No parece que vaya a recuperarla próximamente, y cabe mencionarse que es su esposa, Beth Phoenix, quien dice «You Think You Know Me» cuando aparece ahora como All Elite, no obstante, él no lo descarta cuando le preguntan por ello en The Masked Man Show.

► Adam Copeland podría recuperar ‘Never Gonna Stop’

«Nunca se sabe. Siendo un apasionado de la música yo mismo, para mí, eso marca todo el tono. Cuando estoy detrás del escenario y sé que está a punto de sonar y que voy a salir volando al escenario, es realmente importante para mí para establecer el tono y entrar en el estado adecuado. Metalingus y yo, nos hemos vuelto prácticamente sinónimos. Han pasado 20 años, ya somos amigos de la banda, unos tipos estupendos. Eso fue realmente importante para mí, pero también es divertido pensar que podría llegar un momento en el que ‘My Durango’ aparezca, nunca se sabe«. Por otro lado, en estos momentos esto no es ni mucho menos una de las preocupaciones de The Rated-R Superstar, que no termina de convencer a Christian Cage para que vuelva a su lado. El Campeón TNT no quiere ni verlo delante, aunque va a tener que seguir haciéndolo pues Copeland tampoco se rinde. Puede que más adelante los dos se enfrenten por el título. Dentro de esta historia que está acaparando la atención en Collision y de la que forman parte Bryan Danielson, Luchasaurus o Ricky Starks. Más posibles rivales: A Swerve Strickland le intriga la llegada de Adam Copeland a AEW.