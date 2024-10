Los luchadores de AEW Adam Cole y Britt Baker han roto su relación romántica, confirma «The Panama City Playboy» en una reciente entrevista con Rick Ucchino de Sports Illustrated, aclarando al mismo tiempo que siguen siendo amigos y apoyándose mutuamente. Ambos volvieron hace poco a la programación All Elite para intentar recuperar el éxito que una vez tuvieron.

► Adam Cole y Britt Baker rompieron

«Ya no somos una pareja. Pero cuando digo que ambos aún nos amamos, seguimos siendo amigos y seguimos apoyándonos mutuamente, eso no podría ser más cierto. Tengo la mejor opinión de Britt. Quiero que sea tan feliz y exitosa como sea humanamente posible, y sé que ella siente exactamente lo mismo por mí. Decidimos tomar caminos separados, pero eso no significa que ella no será una parte increíblemente importante de mi vida. Britt es absolutamente una de mis mejores amigas. Es alguien a quien amo profundamente y siempre amaré profundamente, y no hay ningún resentimiento entre nosotros.»

Cole admitió que leer las discusiones en línea sobre su relación ha sido desgarrador. «No quiero que nadie piense que Britt y yo nos desagradamos. Creo que es posible, en algunas situaciones, que las personas en una relación tomen caminos separados, pero sigan preocupándose el uno por el otro. Lo último que quisiera es que los fanáticos tomaran partido o algo por el estilo».

Adam Cole y Britt Baker comenzaron a salir en 2017 y si bien nunca fueron demasiado abiertos públicamente sobre su relación -a pesar de que ha tomado parte en las historias de la casa Élite; por ejemplo, en 2022 ambos ganaron el torneo masculino y femenino en honor a Owen Hart– tampoco ha habido nada que indicara que podrían separar sus caminos.