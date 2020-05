WWE presentará el evento NXT TakeOver: In Your House el próximo 7 de junio desde la Full Sail University de Winter Park, Florida. El evento especial de WWE Network conmemorará los 25 años del primer PPV bajo el concepto de In Your House, y qué mejor que hacerlo en esta época en donde buena parte del mundo está confinada en sus casas, precisamente. En la más reciente edición de WWE NXT, se añadió una gran lucha para este evento y es nada más y nada menos que por el Campeonato NXT.

► Gran estipulación para Adam Cole vs Velveteen Dream

Luego de ganarle el pasado 6 de marzo, Cole estaba rehusándose a enfrentarse una vez más a Dream. Sin embargo, William Regal, el general general de la marca, logró negociar con él para que aceptara este encuentro. Cole logró obtener que The Undisputed Era reciban una oportunidad por el Cameponato de Parejas NXT. Pero lo más importante fue que si Cole logra vencer a Velveteen Dream, este no se interpondrá más en su camino, es decir, no podrá retarlo otra vez mientras Cole siga siendo el Campeón NXT.

Si Adam Cole logra retener su título, es posible que reciba una mejor entrada y hasta una celebración por ser el Campeón NXT más longevo de la historia con 361 días, de momento. Ya veremos qué ocurre, pues recordemos que Velveteen Dream está envuelto en medio de la polémica por enviar fotos desnudos a cuatro jóvenes vía Instagram. Polémica que parece que está siendo investigada por WWE, y qué mejor manera de sacar a Dream de las pantallas que con esa estipulación para el PPV. Pero, por otro lado, el contrato de Adam Cole estaría próximo a vencer y tendría interés de irse para AEW.