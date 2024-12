Adam Cole: «Tengo que ser Campeón Mundial de AEW»

Durante el episodio de AEW Dynamite del 4 de diciembre, Adam Cole ganó junto a Kyle O’Reilly una batalla real que buscaba a dos luchadores que se enfrenten en el programa de la semana que viene para determinar al oponente de MJF en el último PPV de 2024, Worlds End. Así que solo necesita una victoria más para tener lo que busca: la oportunidad de poner las manos encima a quien en 2023 era su mejor amigo. No pudo hacerlo en Full Gear, donde «The Salt of the Earth» no solo venció sino que lesionó a Roderick Strong.

► El objetivo número uno

Y si «The Panama City Playboy» sale victorioso en el último evento de pago por visión de 2024 tendrá un fuerte argumento para perseguir la posibilidad de luchar por el Campeonato Mundial, la cual siempre ha sido su principal meta. Hablamos de un luchador que fue Campeón NXT (se fue de WWE antes de darse a sí mismo la oportunidad de ganar títulos en el main roster), Campeón Mundial de ROH o Campeón Mundial de PWG.

«Absolutamente, ganar el Campeonato Mundial de AEW, sin ninguna duda. Si mi carrera en AEW no incluye convertirme en el Campeón Mundial de AEW en algún momento, me sentiré decepcionado. Ha sido un objetivo para mí en cada promoción en la que he trabajado, ya sea Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla, NXT, lo que sea. El objetivo, obviamente, es ser el tipo, tener a la compañía respaldándote por completo y llevar la bandera. Así que, nuevamente, fue mi misión cuando me uní a AEW por primera vez, y seguirá siendo mi misión. Ahora mismo, mi enfoque principal es MJF, por supuesto, pero el Campeonato Mundial de AEW siempre está en el fondo de mi mente, y ese es mi objetivo número uno«.