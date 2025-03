Adam Cole: «Tengo por delante los mejores años de mi carrera»

No tiene combate de relevancia esta noche en AEW Revolution 2025, pero Adam Cole por fin dejó atrás su rivalidad con MJF, y ya libre de lesiones, parece encaminarse a recuperar el aura de antaño.

Durante una reciente entrevista con Renee Paquette en ‘AEW Close-Up’, Cole hace una interesante declaración de intenciones, más allá de confesar que sigue teniendo entre ceja y ceja convertirse en Campeón Mundial AEW.

«Sé que los retos que se me han presentado han sido difíciles, pero todo el mundo enfrenta sus propios desafíos a su manera. Ni de lejos quiero terminar mi carrera en la lucha libre. Creo que tengo mucho más que ofrecer, especialmente aquí en AEW . Así que pese a todos estos obstáculos y desafíos, mi mentalidad nunca ha cambiado. Estoy seguro de que puedo volver y de que tengo por delante los mejores años de mi carrera ».

«Disfruto de veras estar en una tercia, obviamente, con Roddy [Strong] y Kyle [O’Reilly]. Así que creo que al final, ser campeón de tercias aquí en AEW sería realmente genial para mí. Pero lo he dicho desde que empecé en AEW: estoy desesperado por ser algún día campeón mundial de AEW . Por lo que a futuro, esa es mi meta. La meta nunca cambiará, y es en lo que me centro en 2025.

En breve, a partir de las 8 pm ET (6:30 pm ET la «Zero Hour») tendrá lugar AEW Revolution 2025, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU). PPV que podrán seguir en directo a través de SUPERLUCHAS, y que presenta el siguiente cartel.

[ZERO HOUR]

#AEWRevolution ZERO HOUR

TOMORROW LIVE at 6:30ET / 3:30PT

▶️https://t.co/VLpTcj5kiW



8-Man tag



TNT Champion Daniel Garcia, @AdamColePro, @KORCombat, + @RoderickStrong vs STP’s @Shane216Taylor, @CarlieBravo, #ROH Pure Champion @TheLeeMoriarty, + @ShawnDean773 pic.twitter.com/jVxRCxvSA5