Adam Cole: «Sé exactamente quién es Adam Cole»

Camino a enfrentar a Malakai Black en Dynamite, después de vencer a Buddy Matthews la semana pasada, Adam Cole comparte sus pensamientos sobre su retorno a AEW.

EXCLUSIVE: How did @AdamColePro feel when he returned to in-ring action against Buddy Matthews this past Wednesday, and how is he feeling ahead of his battle against Malakai Black this Wednesday on #AEWDynamite? pic.twitter.com/SyzwMf62c4

— All Elite Wrestling (@AEW) November 3, 2024