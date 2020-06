La nueva sensación de la marca amarilla de WWE y el actual Campeón de Norteamérica tienen sus ojos puestos en el Campeonato NXT. No es para menos, pues no solo estarían luchando por el título más prestigioso a su alcance sino contra su dueño más importante, que además es la cara del show en este momento. Y después de recibir los desafíos de ambos, Adam Cole responde a Karrion Kross y Keith Lee. Aunque cabe mencionarse que el segundo no va a ser su oponente pronto dado que se encuentra enfrentando a Johnny Gargano, que lo venció en el último episodio televisado.

► Adam Cole responde a Karrion Kross, Finn Bálor y Keith Lee

Después de dicho episodio, el monarca se tomó unos momentos para dedicar estas palabras:

"Chicos, he estado pensando en muchas cosas. Obviamente, tratar con Dexter Lumis ha sido mi prioridad, pero ahora hay mucha gente queriendo luchar por mi Campeonato NXT. Finn Bálor ha estado hablando basura, Keith Lee ha estado intentando meterse en mi cabeza, y ahora qué... ¿Karrion Kross?

"Sí, con... ¿cómo se llama esa cosa? Ese reloj con el que intentan demostrarme algo, como si tuviera miedo. Es como si olvidaran que soy el mejor Campeón NXT que haya existido. He tenido este título durante más de un maldito año. Nadie puede vencerme, no me importa si son tres contra uno, nadie puede vencerme. Soy el mejor".

Dado lo visto anoche, parece obvio que Cole vs Kross será el próximo combate por el título. Mientras, es de suponer que Lee continuará su trama con Gargano. Mientras, no está claro qué pasará con Finn Bálor. Porque hace unas horas venció a Cameron Grimes, pero no ocurrió nada durante su enfrentamiento que indique que vayan a tener una historia. Es verdad que lo más grande sería Cole vs Kross vs Lee vs Bálor...