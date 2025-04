Adam Cole: «Quiero demostrar que AEW es donde los mejores luchan»

Adam Cole quiere enfrentar a los mejores de AEW para consolidarse como el mejor Campeón TNT de todos los tiempos. «The Panama City Playboy» ganó el título de manos de Daniel García en el evento de pago por visión Dynasty y lo ha defendido en una ocasión desde entonces, durante el especial Collision: Spring BreakThru contra Claudio Castagnoli.

Ahora, ¿qué más oponentes quiere? Atendamos a sus palabras en el pódcast Battleground:

“El lema de ‘Donde luchan los mejores’, cuando miras nuestro roster… está realmente lleno de los mejores luchadores del mundo. Hay tantos con los que me encantaría enfrentarme y que aún no he tenido la oportunidad de hacerlo en AEW. Will Ospreay es alguien con quien me encantaría compartir el ring. Kevin Knight es absolutamente increíble. Ha hecho un trabajo impresionante. Me encantaría enfrentarme a él. Durante mucho tiempo, Daniel García fue alguien a quien quise enfrentar, y luego tuvimos una trilogía de combates, lo cual fue muy divertido.

Así que, hay tantos luchadores en nuestro roster con los que me encantaría subirme al ring. Parte de la razón por la que surgió el reto abierto fue para tener la oportunidad de enfrentarme a algunos de estos chicos, con suerte lo lograré, porque necesito consolidarme como el mejor Campeón TNT de todos los tiempos, y parte de eso serán estos combates y los desafíos que enfrente. Así que, podría hablar sin parar sobre todo nuestro roster, pero hay bastantes con los que me encantaría luchar.”