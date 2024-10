En medio de una gran rivalidad con MJF, Adam Cole sufrió una lesión. Se rompió el tobillo y estuvo un año fuera del ring. Un año bastante complicado para él, en el que, incluso, tuvieron que ponerle el hueso de un cadáver para que pudiera estar caminando bien de nuevo.

Cole está de regreso en AEW, y su objetivo, es ser Campeón Mundial de Peso Completo AEW. De hecho, en una reciente entrevista con The Stick to Wrestling Podcast, Cole dio a entender que el plan original era que destronara a MJF. Estas fueron sus palabras:

► Adam Cole quiere ser Campeón Mundial de Peso Completo AEW

“Como sabes, en el mundo de la lucha libre profesional, siempre hay diferentes ideas que se lanzan o cambios constantes. ¿Sabía yo con certeza que estaba en camino de convertirme en Campeón Mundial de AEW? No estoy totalmente seguro, pero ciertamente parecía que íbamos en esa dirección.

“Esa es, sin duda, la dirección que creo que muy posiblemente podría haber ocurrido si no me hubiera lesionado, lo cual realmente añadió angustia mental a todo el proceso. Pero, una vez más, siempre se nos presentan obstáculos. Tenemos que adaptarnos, tenemos que pivotar, y aún me queda mucho en mi carrera de lucha, así que ciertamente espero que el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW esté en mi futuro».