Una de las últimas luchas de Malakai Black en AEW fue el 06 de noviembre de 2024 en Dynamite. Allí, Adam Cole lo derrotó. Y lo curioso del caso es que, después de la lucha, Black y Cole se dieron un abrazo que rompió esquemas en torno a las rivalidades televisivas de AEW.

En una reciente entrevista con el video podcast In The Kliq, Adam Cole reveló que no tenía ni idea de que, ya desde ese momento, estaba en la mente de Black irse de AEW. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Adam Cole habla de su abrazo con Malakai Black en AEW

«Tengo un historial de trabajar con Malakai. Es un oponente increíble, un tipo increíble con quien compartir el ring, y hemos vivido muchos momentos geniales juntos.

«Para mí, solo fue un momento personal entre dos personas que se tienen mucho cariño y respeto mutuo. No sé nada ni sabía nada sobre sus planes ni cosas por el estilo. Para mí, solo fue un momento genial con un amigo después de trabajar juntos tras mucho tiempo».