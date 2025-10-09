Adam Cole lleva su voz a los videojuegos

El actual luchador de AEW y ex-WWE Adam Cole es un gran fanático de los videojuegos, pero hasta ahora nunca había participado en ninguno. Hoy, como leemos a continuación en el comunicado de prensa (pinchando aquí se puede acceder al juego en Steam), «The Panama City Playboy» pone su voz a Curiosity.

The climb begins. 🐱 Curiosity is LIVE NOW! A different take on the climbing, rage game genre, featuring a cat; familiar voices; and a story that will keep you curious. 🐈 https://t.co/RnvxUTADi1 pic.twitter.com/dt9Mxhgc6z — Curiosity – The Climbing Cat Game 🐈 (@play_curiosity) October 8, 2025

► Adam Cole en Curiosity

8 de octubre de 2025 — DarkBear Studios se enorgullece de anunciar el lanzamiento oficial de su título debut, Curiosity, ya disponible en Steam y Steam Deck. Combinando el desafío desgarrador de los juegos de escalada que ponen a prueba la paciencia con un giro narrativo y una atmósfera cinematográfica, Curiosity invita a los jugadores a superar la frustración, descubrir profundidades ocultas y desvelar lo que realmente espera en la cima.

Sobre Curiosity

En Curiosity, los jugadores encarnan a un pequeño pero decidido gato en una peligrosa escalada de regreso a casa. Cada salto exige precisión, paciencia y persistencia: un error puede hacerte caer hasta el fondo. Con nueve vidas disponibles (y consecuencias al perderlas todas), los jugadores deberán dominar cada salto, descubrir un misterioso trasfondo y sobrevivir a una travesía tan emocional como exigente.

Inspirado en títulos como Only Up y Getting Over It, Curiosity ofrece una evolución moderna del género: combina la tensión viral de los juegos de escalada vertical con una historia profunda; un mundo diseñado a mano y elementos clásicos de plataformas como secretos, coleccionables, puntos de control e incluso atajos potenciales para los jugadores más osados.

Un estudio nacido de la cultura del streaming

Fundado por David “GrandPOOBear” Hunt, reconocido speedrunner y streamer de Twitch, DarkBear Studios se construyó bajo la filosofía de que los grandes juegos y el gran contenido van de la mano. Aprovechando años de experiencia en el entretenimiento online, el estudio diseñó Curiosity para que sea tanto una experiencia atractiva para un solo jugador como un reto interminablemente disfrutable para creadores de contenido.

“Queríamos hacer algo que se sintiera familiar para los jugadores que aman estos juegos de escalada brutales, pero con un alma y una historia que hagan que valga la pena el esfuerzo”, dijo Hunt. “Curiosity trata sobre la perseverancia, el descubrimiento y los altibajos emocionales que acompañan a ambos, y estamos ansiosos por que jugadores y streamers lo vivan juntos.”

Voces familiares del mundo de los creadores

Como una celebración de la cultura del gaming y el streaming, Curiosity cuenta con actuaciones de voz de creadores y personalidades muy queridos como Bloodyfaster, xwater, Patty, Lobosjr, DGRDave, el propio GrandPOOBear e incluso el luchador profesional y streamer Adam Cole, entre otros. Su participación refleja la misión de DarkBear de tender un puente entre el desarrollo de videojuegos y las vibrantes comunidades que lo inspiran.

