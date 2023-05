Adam Cole pudo recuperarse de sus problemas de salud para continuar con su carrera luchística en AEW; en estos momentos está rivalizando con Chris Jericho y ambos tendrán un mano a mano en Double or Nothing. Pero, ¿y si no lo hubiera hecho? El luchador ha hablado largo y tendido sobre sus temores de no poder seguir dedicándose a lo que más ama pero recientemente en Swerve City dio a conocer sus planes alternativos.

► Si Adam Cole no pudiera luchar

“No estoy bromeando, y lo siento si suena como una respuesta típica, pero realmente lo digo en serio. Estaba preparándome mentalmente para tener que comenzar una nueva vida sin la lucha libre. Fue muy difícil para mí”.

“Estaba pensando, tal vez podría transmitir en Twitch. Quizás podría involucrarme en el mundo de los videojuegos. Tal vez abrir una escuela de lucha libre. Realmente estaba tratando de prepararme mentalmente para esa posibilidad. Pero luego, cuando recibí el permiso y pude regresar, viajar de nuevo, subir a un avión, caminar hacia el ring y tener una lucha; mi objetivo ahora es simplemente poder seguir luchando.

“Cuando tuve la oportunidad de regresar y luchar contra Daniel García, estar en el ring con Britt y los fanáticos, fue el momento favorito de toda mi carrera porque significó muchísimo para mí. Durante meses y meses, pensé que no volvería a tener esa experiencia. En este punto, claro que tengo metas, como ascender en AEW, desafiar por el campeonato mundial y viajar para hacer más cosas increíbles en la lucha libre.

“Pero lo más importante para mí ahora es despertarme cada día y tener una apreciación completamente nueva por este trabajo. Nunca dejé de valorar la lucha libre, pero después de todo lo que pasé, te lo digo en serio, cada semana que llego al programa de televisión pienso: ‘Tengo el mejor trabajo del mundo. Esto es increíble’. Mi principal objetivo ahora es luchar semana tras semana”.

¿Qué opinas de Adam Cole contra Chris Jericho?