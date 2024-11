Adam Cole: «Estaré en primera fila en AEW Full Gear»

MJF puso un reto tanto a Adam Cole como a Roderick Strong para que ambos pudieran ser su oponente en AEW Full Gear: debían ganar cada uno tres combates. «The Messiah Of The Backbreaker» lo consiguió pero «The Panama City Playboy» no. En el último Dynamite antes del PPV del 23 de noviembre, «The Salt of the Earth» atacó verbalmente a Strong recordando su difícil infancia y Cole fue abordado por su amigo Kyle O’Reilly, quien le advirtió que no siguiera por ese camino con el ex campeón del mundo.

► Fuera del cartel pero dentro del evento

Así, esta historia tendrá su lugar en el Prudential Center de Newark con Roderick y Maxwell luchando uno contra el otro. ¿Y Adam? Lo que podemos adelantar, según sus propias palabras en The Danny Ocean Show, es que va a estar presente en el show para estar atento a todo lo que ocurra.

«Obviamente, siendo sincero, estoy un poco desanimado de no estar ahí con Roddy para enseñarle una lección a MJF. Pero pienso que si no puedo ser yo, que mi mejor amigo Roderick Strong haga el trabajo es lo mejor después de eso. Así que definitivamente estoy un poco desanimado, pero estaré ahí. Tengo que estar en primera fila para ver a Roddy destrozar a MJF. Pero sí, lamentablemente, no estoy en la cartelera».

¿Ayudará a su amigo a ganar la lucha? ¿Quizá provocará que la pierda? Lo veremos en unos días.

Veamos mientras tanto el cartel oficial de Full Gear: