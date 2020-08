¿Adam Cole en Raw o SmackDown? Esto dice el ex Campeón NXT

Adam Cole no descarta luchar en Raw o SmackDown algún día, pero ahora está enfocado en seguir contribuyendo al crecimiento de NXT.

Adam Cole se enfrentará uno a uno con el ex jugador de la NFL y actual analista deportivo Pat McAfee, en NXT TakeOver: XXX el 22 de agosto de 2020. El líder de The Undisputed Era y el ex pateador de los Indianapolis Colts de la NFL han estado en franca disputa en las últimas semanas, misma que comenzó cuando Cole atacó verbalmente a McAfee en su programa.

► Aún es pronto para ver a Adam Cole en Raw o SmackDown

Desde su debut en WWE en el 2017, Adam Cole ha sido sinónimo de NXT. El líder de The Undisputed Era prácticamente lo ha hecho todo en la marca amarilla, ya que incluso fue el Campeón NXT que tuvo el reinado más largo en la historia con un registro de 403 días. Además, Adam Cole también obtuvo el Campeonato Norteamericano NXT y el Campeonato en Parejas NXT.

En una entrevista reciente con TV Insider, Adam Cole habló sobre las posibilidades de verlo competir en Raw en SmackDown en el futuro. Si bien Adam Cole sugirió que luchar en Raw y SmackDown es un objetivo a largo plazo, ya que todavía disfruta ser parte del crecimiento de NXT, donde aspira a ser campeón nuevamente.

“Decir que nunca quiero Raw o SmackDown sería una mentira absoluta. Creo que algún día sería genial probar mis talentos allí. Al mismo tiempo, una de mis partes favoritas de NXT, aparte del hecho de que realmente creo en el programa, es que NXT está en algo en auge y algo que está creciendo. Recuerdo cuando estaba en Ring of Honor. Hubo algo realmente genial que estaba sucediendo cuando Ring of Honor explotó un poco. Estábamos vendiendo el Hammerstein Ballroom y estableciendo una relación con New Japan Pro-Wrestling. Fue muy emocionante ser parte de un grupo que sientes que realmente se está convirtiendo en algo especial".

Hablar de Adam Cole, significa hablar de The Undisputed Era, el grupo formado por Roderick Strong, Kyle O'Reilly, Bobby Fish y el propio Cole, que ha dominado NXT durante los últimos tres años. El ex Campeón NXT también indicó que The Undisputed Era será igual de eficaz en Raw o Smackdown, en el momento en que les toque participar en alguna de ellas.

“Siento que NXT realmente se está convirtiendo en algo especial. Siendo egoísta, no quiero perderme eso. Realmente estoy disfrutando de mi tiempo aquí y siento que hay más por hacer. Siento que hay más por hacer con Undisputed Era. Como grupo, hemos sido una fuerza dominante en NXT. No tengo prisa por dejar NXT. Al mismo tiempo, ¿creo que la The Undisputed Era sería efectivo en Raw y SmackDown? Absolutamente."

Adam Cole también tuvo tiempo para comentar su encuentro contra Pat McAfee, y luce muy emocionado por tener la oportunidad de hacerlo debutar y acabar con él al mismo tiempo.

"Dejando de lado las emociones, creo que puedo apreciar la ambición de él al pensar que va a poder hacer esto. Prácticamente voy a hacer que se dé cuenta de que no estaba listo para subir al ring conmigo. En lo que a mí respecta, será la primera y última vez que luchará en NXT. Me encanta tener este encuentro. No puedo esperar."

