Camino a AEW Worlds End, Adam Cole habla de terminar su historia con MJF y de si alguien va a poder detener a Jon Moxley, el actual Campeón Mundial. Es interesante apuntar que no hace mucho «The Panama City Playboy» señalaba que necesita tener el título máximo de la casa Élite y que salir victorioso de su combate en el evento de pago por visión de mañana podría darle un argumento para recibir una oportunidad. Aunque quizá en el mismo show haya un nuevo campeón: Orange Cassidy, Adam Page o Jay White.

► La pasión de Jon Moxley

«Cuando pienso en Moxley, pienso en peligro. Y ahora mismo, Moxley está en una posición muy interesante, donde tal vez está más apasionado que nunca. Claramente tiene una visión de adónde quiere que vayan las cosas, adónde quiere ir él y adónde quiere ir AEW. Y cuando Moxley está tan enfocado, no sé si podría ser detenido ahora mismo», comenta a Going Ringside.

► El final con MJF

«Creo que, a decir verdad, cuando miras esos seis meses que pasé con MJF y la química que tuvimos, en muchos aspectos, logramos capturar un rayo en una botella hasta el punto en que se convirtió en el evento principal de All In, lo cual fue muy genial. Y con la desafortunada lesión que ocurrió, siento que la historia que MJF y yo contamos necesita una conclusión definitiva. Creo que es lo justo para la trama. Es lo justo para el programa que, al regresar de la lesión, exactamente eso es lo que estoy retomando. Creo que continuar con esta historia, con mi regreso de la lesión, fue la decisión correcta«, dice Adam en The Danny Ocean Show.