Adam Cole no solo es el Campeón NXT sino que es el dueño de este título más dominante que ha habido después de haber superado todos los registros y haberse situado como el luchador que más tiempo lo ha sostenido desde que nació. En más de 345 días nadie ha sido capaz de destronarlo, y no ha sido porque muchos no lo inetntaran. Mientras, el resto de miembros de la Undisputed Era no lo están acompañando, no respecto a sostener otros cetros, porque ninguno de ellos es monarca, pero sí que lo están ayudando a mantenerse como el rey de la marca amarilla de WWE.

Porque los cuatro son como hermanos, como ellos mismos han declarado muchas veces, y no tienen previsto separarse nunca, como también han dicho. De hecho, siempre se ha hablado de que si un día cambian de marca lo harán unidos. Esto a pesar de las tensiones que ha habido en alguna ocasión. Y continuando con la posibilidad de que trabajen en otro show fuera de NXT suena interesante porque tendrían rivalidades totalmente nuevas, tanto individualmente como en facción. Respecto a esta segunda cuestión, precisamente Cole tiene en mente otro grupo en mente para enfrentarlos.

Hablando con The Bump, el campeón nombró a los oponentes de ensueño para sus Indisputables.

"La verdad es que, cuando piensas en The New Day y cuando piensas en The Undisputed Era, más o menos desde que se formaron ambas facciones, lo después de lo cual ha pasado mucho tiempo, la gente ha fantaseado con la idea de que nos enfrentemos. Hubo un poco de eso antes de la Survivor Series, hubo un tiempo en que se estaba hablando de ello.

"Puedo decir que si existe una guerra de facciones que me encantaría ver es The Undiputed Era contra The New Day. Y sé con certeza que The New Day se sienten de la misma manera. Y sé que a muchos fanáticos de todo el mundo les encantaría verlo. Así que me encantaría tener la oportunidad de entrar al encordado para luchar con The New Day. De verdad me encantaría".