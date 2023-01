Jay Briscoe falleció a los 38 años en un terrible accidente automovilístico la tarde del martes. Según los informes, otra persona iba con él al momento del accidente, pero se desconoce su estado, pero esta lamentable situación en lutó a todo el mundo de la lucha libre profesional, especialmente para aquellos que conocieron personalmente a Jay Briscoe. Las reacciones no se hicieron esperar, y estas vinieron no solo de ROH y AEW, sino también de WWE y de todos los involucrados en la industria, a tal punto que la propia WWE reconoció esta situación durante la reciente transmisión de NXT.

Adam Cole es uno de los que se vio terriblemente afectado por el fallecimiento de Jay Briscoe, puesto que lo conocía bien desde que estuvo en ROH, y recibió ayuda de él. En un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter, el ex Campeón NXT se refirió a esta situación, expresando un profundo agradecimiento por lo que hizo en vida.

I don’t know what my life would be like without Jay Briscoe in it, and I don’t want to know.

You believed in me, you helped me, you treated me like family. There will never be another like you. I am so grateful to have known a man like you.

I love you Jay.

— Adam Cole (@AdamColePro) January 18, 2023