Adam Cole recuerda cuando WWE lo confundió con Xavier Woods

Publicamos el reporte de su renovación con WWE, después de saberse que terminaba contrato en agosto, pero en cualquier caso, el futuro de Adam Cole sigue siendo una incógnita. Porque esta noche en NXT TakeOver: In Your House podríamos asistir a un enorme punto de inflexión de su carrera dentro del Imperio McMahohn, ya que su derrota quizás sirva de justificación argumental para su ascenso a Raw o SmackDown. Y ya saben que el bagaje en NXT poco importa a Vince McMahon.

Cita que podrán seguir en pocas horas a través de SÚPER LUCHAS y que el propio Cole lleva semanas promocionando mediante entrevistas. Si bajo la que publicamos ayer, el líder de The Undisputed Era respondía al tema de marras (tirando algún que otro balón fuera), la que ahora nos ocupa luce más distendida.

A cambio, nos deja una curiosa anécdota del primer contacto entre Cole y WWE. Según relata el Campeón NXT, este se produjo gracias a la confusión de su nombre real (Austin Jenkins) con el de Xavier Woods (Austin Watson), allá por 2010.

«Yo llevaba luchando como unos seis o nueve meses. Es decir, era un recién llegado a la escena independiente. Tres meses antes me había graduado en el instituto. Un novato. Y sé que no soy un tipo grande, pero entonces era incluso más bajo. Más bajo, sin barba, lucía como un chaval de instituto. Y me llega un correo electrónico, "Hey, hemos visto algunas imágenes de ti. Estamos muy muy impresionados. Queremos traerte a FCW para una prueba de una semana".

«Y pensé, "Oh, dios mío, se lo voy a decir a mi hermano, a mis amigos". Y WWE acabó llamándome, se llevaron como 30 minutos explicándome, "Con esta persona vas a compartir habitación, en esta fecha vas a tomar un vuelo, vas a hacer esto". Y al final, me dicen, "Y escucha, quiero que sepas que si te presentas y trabajas duro, seguramente cerremos un acuerdo. No lo fastidies, así de interesados estamos en ti". Y yo casi ni me lo creí.

«Entonces recibo un correo con el itinerario del vuelo. Y se habían equivocado de nombre. Muy confundido, pongo en Google el nombre y me aparece Xavier Woods. Les mando entonces una foto mía, en plan, "Hey, este soy yo". Y me responden, "Oh dios, lo sentimos. Vamos a programarte como extra para Raw y SmackDown".

«Acabé en un segmento que transcurría en un bar, haciendo como que bebía con Serena Deeb. La Straight Edge Society entraba y nos sacaba del bar, yo huía. Así que estaba entusiasmado, con 19 años, haciendo una viñeta en SmackDown, bebiendo ginger ale con Serena».