Adam Brooks añadido al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Adam Brooks luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Adam Brooks, el destacado luchador australiano de alto impacto conocido como «Brooksy» y ampliamente respetado en todo el circuito mundial, ingresa oficialmente a Battle RIOT VIII.

Un feroz competidor con más de 15 años de experiencia en el ring y una carrera forjada desde las lonas australianas hasta destacados escenarios internacionales, Brooks aporta su innovadora ofensiva, su ritmo implacable y su ingenio aéreo al combate más caótico del año en MLW. Desde las exigentes arenas de lucha libre de Melbourne hasta la competencia internacional, Brooks se ha ganado la reputación de ser uno de los luchadores más condecorados y emocionantes de Australia.

Conocido cariñosamente como «El mejor Ledge de todos los tiempos» —y temido por su precisión en el ritmo, sus golpes de alto vuelo y sus características Future Reaction y Swanton Bomb— Brooks prospera en entornos donde el instinto importa más que la previsibilidad.

Battle RIOT es la prueba definitiva de coraje y caos: Dos competidores comienzan el combate. Un nuevo participante se une cada 60 segundos. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o por ser lanzado por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, y las armas, las alianzas y los giros repentinos forman parte del caos. Es el combate más grande, salvaje e impredecible del año, y Brooks llega con un propósito.

Con una futura oportunidad de ganar el Campeonato Mundial MLW en juego para el último competidor en pie, Brooks no solo participa para sobrevivir, participa para reescribir la historia, llevar la intensidad australiana al escenario mundial e ir en busca de la mayor oportunidad de su carrera.

Cuando el reloj llega a cero en Kissimmee y 40 luchadores chocan en un caos total, una cosa es segura: Brooksy no solo se aprovecha del caos, sino que lo crea.