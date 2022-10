Sonya Deville no está ni mucho menos en una mala posición en WWE. Aunque al mismo tiempo tampoco en una demasiado buena. Más bien lleva un tiempo de altibajos. Como Gerente General últimamente no ha tenido mucho que hacer y como luchadora, si bien es una noticia positiva que esté retomando esta carrera, tampoco ha tenido demasiada suerte. Por ejemplo, hace mucho tiempo que no gaba un combate. El último, sin ir más lejos, el viernes pasado en SmackDown, tanto ella como Liv Morgan perdieron por conteo de fuera, aunque acabó recibiendo una paliza.

One week after jumping off the #SmackDown set and putting @SonyaDevilleWWE through a table, @YaOnlyLivvOnce once again unleashes a ruthless attack on the one-time WWE Official. pic.twitter.com/oPlwlrhC7b

— WWE (@WWE) October 23, 2022