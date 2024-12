Hay una grave denuncia pública realizada por un promotor de lucha libre en contra del siempre polémico exluchador de WWE y expeleador de MMA en UFC, Matt Riddle.

Y es que lo han acusado públicamente de haber estafado a un promotor de lucha libre, no presentarse a un evento y a una lucha y llevarse un gran botín sin cumplir con su trabajo. Se trata de Dillon Hines, el promotor detrás de la empresa World Classic Professional Big Time Wrestling, quien a través de su Facebook denunció la situación. Estas fueron sus palabras:

► Matt Riddle acusado de estafar a un promotor de lucha libre

«El sábado por la mañana, 14 de diciembre, a las 6:32 AM, una persona bajo el nombre de Michelle Grey se comunicó conmigo. Afirmó que para que Matt Riddle pudiera abordar su vuelo, necesitaría recibir $2,000. Me desperté a las 7:20 AM e intenté llamar a esta persona para verificar si se trataba de una estafa, ya que nunca había escuchado ese nombre hasta ese momento. Esta persona se negó a hablar por teléfono.

‘Según el acuerdo entre Matt y yo, teníamos un trato por $8,000 más gastos de viaje’, compartió Hines. ‘Después de informarnos que no asistiría al Meet & Greet, me informaron que necesitaría $5,000 solo por un combate. Desafortunadamente, gracias a Michelle Grey y su nuevo cliente, Matt Riddle, no pude cumplir lo prometido.’

‘En nuestra industria, una promo tiene tanto peso como un contrato. Él hizo la promo, pero eligió no cumplir con el acuerdo contractual».