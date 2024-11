La Superestrella de WWE e integrante de The Bloodline Jacob Fatu está siendo acusado de no devolver el dinero a la organización sin ánimo de lucro Jake’s Network of Hope después de que se retiró de su evento de recaudación de fondos, Hits For Hope, y luego abandonó la misma.

► ¿Jacob Fatu no devolvió dinero a Jake’s Network Of Hope?

A mediados de 2023, NBC 26 reportaba:

“Jacob llamó y dijo que había una emergencia familiar. Le dimos el beneficio de la duda. En Jake’s, estamos 100% comprometidos con la familia y le dije, ‘si no puedes venir, está bien’”, dijo la directora Jenn Harper. Lo único que pidió fue que su organización sin fines de lucro fuera reembolsada por el dinero gastado en su contratación, que sumaba un total de $2,633. Explicó que se pagaron $1,030 por adelantado para la aparición de Fatu, pero también gastaron $548 en una estancia de hotel para él, $657 en un vuelo inicial, $348 en un cambio de vuelo a petición suya y $50 en posters de 8×10 que se imprimieron para que los firmara en el evento. “Reprogramamos el vuelo que perdió originalmente, y aproximadamente una hora después de que ese vuelo despegó, nos informó que no vendría. Después de eso, nos dejó de responder, dejó de responder al equipo de producción que organiza el show de lucha y también a la persona que lo contrató para nosotros», añadió Harper.

Finalizando el 2024, un usuario de Reddit publica:

«Hola, soy quien publicó originalmente sobre esto. Mi esposa trabajaba para la organización sin fines de lucro en ese momento, Jake’s Network of Hope en Appleton/Neenah, Wisconsin. No, lamentablemente, él no le devolvió el dinero a la organización. Es un fantástico luchador en el ring, y es una pena que esto sea en lo único que puedo pensar cada vez que lo he visto desde que debutó en WWE«.

En el presente eso parece haber quedado en el olvido para muchos pero hemos de recordar -en espera de saber más de la situación- que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ello sin pretender acusar a la parte contraria a Jacob Fatu de mentir.

