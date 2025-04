Acusan a Charlotte de sabotear a Tiffany Stratton

Recién salido del horno, un reporte completo sobre la situación detrás de cámaras que se vive desde que en WWE SmackDown salió Charlotte Flair y Tiffany Stratton a un segmento charlado para calentar su rivalidad.

Lo cual funcionó.

Pero a costa de improvisar ataques personales que se podrían catalogar de innecesarios.

Pero han habido varios reveses en el camino.

Es hora de leer otro más.

En la más reciente edición del boletín del «Wrestling Observer Newsletter», titulada: «April 14, 2025 Observer Newsletter: AEW Dynasty review, Kevin Owens suffers serious neck injury», Dave Meltzer escribió lo siguiente.

Y cito.

«Charlotte Flair y Tiffany Stratton han tenido problemas tras bambalinas durante varias semanas. La sensación general durante el segmento con cámara dividida de hace unas semanas fue que Flair pasó por encima de Stratton y la hizo quedar mal. En realidad, ese segmento charlado fue escrito con la intención de parecer una represalia , ya que la mayoría de las líneas que dijo Stratton—incluida aquella sobre que Flair era una jugadora de voleibol fracasada que bebía en el sótano de su padre, y que no importa cuántos títulos gane, nunca será Ric Flair ni se ganará al público— estaban en el guión.

«Charlotte fue abucheada fuertemente por el público de Chicago, lo que debería haber sido música para sus oídos como heel (villana), pero pareció descolocarla. En un momento pareció perder el hilo de lo que decía. Imitó la voz de Stratton, lo cual no estaba en el guión (o al menos eso dijo Stratton a otros).

«La parte donde Flair simplemente se detuvo y dijo que le daría la última palabra a Stratton no estaba planeada. Hubo dos momentos en los que Wade Barrett, en el ring, intentó mantenerlas separadas. Cuando Stratton soltó la frase no planeada sobre que Flair tenía un récord de 0-3 en matrimonios y se iba a casa sola, ella se fue como ruda, a pesar de que se suponía que era la técnica (la buena). Personas cercanas a Stratton dijeron que hizo eso porque no sabía cómo reaccionar.

«Alguien dentro de WWE nos dijo que incluso esa línea estaba en el guión, pero otras fuentes que deberían saberlo indicaron que la línea sobre los matrimonios no estaba planeada. La mención de Flair sobre que Kaiser (Ludwig Kaiser, pareja de Stratton) le escribía por mensaje directo tampoco fue planeada, y fue muy incómodo cómo lo dijo.

«WWE editó del video que publicó después, todo lo que no estaba planeado: incluyendo la línea del 0-3 en matrimonios. Cabe destacar que esa línea del 0-3 evolucionó desde otra línea que sí estaba guionizada sobre el récord 4-3 de Flair en WrestleMania. La línea sobre el voleibol fue porque se señaló que Stratton, por sí sola, no sabría qué hacía Flair cuando tenía 25 años.