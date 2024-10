Acusaciones a WWE de racismo por una frase en Raw

La sombra del racismo vuelve a posarse sobre la WWE debido a una frase pronunciada en el episodio de Raw del 21 de octubre. Durante el mismo, después de que IYO SKY y Kairi Sane tuvieran una conversación con Adam Pearce, apareció Carlito para decirle al Gerente General en alusión a sus dos compañeras: «Tengo que aprender chino«.

Carlito on starting his new career in OWE admist racist comments in recent WWE promo pic.twitter.com/v6gOxcbErS

— Wave Meltzer (@LostFrisco) October 22, 2024