Acuerdo de $24.000 millones podría cambiar AEW

Un nuevo movimiento empresarial en la industria del entretenimiento podría tener consecuencias directas en All Elite Wrestling. Paramount Skydance ha asegurado cerca de 24.000 millones de dólares para financiar la compra de Warner Bros. Discovery, la empresa que actualmente alberga a AEW en televisión. Y aunque el acuerdo aún no está cerrado, las implicaciones ya generan dudas sobre el futuro de la compañía de Tony Khan.

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Según el Wall Street Journal, Paramount Skydance ha conseguido el respaldo financiero de varios fondos soberanos de Oriente Medio, incluyendo Arabia Saudí, Qatar y Abu Dhabi, para intentar completar la compra de Warner Bros. Discovery. La operación, valorada en más de 100.000 millones de dólares, todavía debe pasar por procesos regulatorios, pero podría cerrarse a finales de 2026. En caso de concretarse, supondría uno de los mayores cambios en la industria audiovisual en años.

AEW depende en gran medida de su acuerdo televisivo con Warner Bros. Discovery, por lo que un cambio de propiedad en la compañía podría implicar desde una revisión de contratos televisivos hasta cambios en prioridades de contenido pasando por ajustes en inversión en programación deportiva. Históricamente, cuando hay fusiones de este nivel, muchas propiedades pasan a ser reevaluadas… y la casa Élite no sería la excepción. Pero esto no implica todavía que vaya a cambiar nada.

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Aunque el acuerdo no implica automáticamente cambios negativos (o positivos) para «Donde Luchan los Mejores», sí abre la puerta a decisiones clave: como si AEW seguirá siendo una prioridad dentro del nuevo grupo, si mantendrá su actual contrato televisivo o si odría renegociarse su presencia o presupuesto. Todo dependerá de la visión de Paramount sobre la lucha libre profesional en general y acerca de la promotora Khan en particular dentro de su estrategia global (en caso de que el acuerdo se completase).

Por otro lado, un nuevo grupo con gran respaldo financiero podría apostar más fuerte por contenido en vivo, expandir la distribución internacional de AEW o integrar el producto en nuevas plataformas. Si All Elite Wrestling encaja en los planes del nuevo conglomerado, podría incluso salir beneficiada. Lo cierto es que en estos momentos todo está en el aire, pero sin duda esta es una primera información muy interesante para cualquier fanático de la compañía y del negocio en su totalidad.

Por ahora, ¿qué piensas de este posible acuerdo y cómo podría afectar a AEW?